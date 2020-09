Barcellona, altro giocatore in uscita: Semedo piace al Wolverhampton

Il Barcellona continua a muoversi in uscita. Nelson Semedo, un altro sacrificabile per poter fare cassa in un momento di difficoltà, piace al Wolverhampton: il giocatore portoghese - come riportato da Sky Sport - è nel mirino dei wolves, anche se il club catalano lo valuta almeno 50 milioni di euro. Stando alle ultime indiscrezioni, gli agenti del giocatore stanno trovando un'intesa col club. Poi la palla passerà agli azulgrana.