Barcellona, altro guaio per Sergi Roberto: dopo l'infortunio è anche positivo al COVID-19

Sergi Roberto è risultato positivo al COVID-19. Lo ha annunciato il Barcellona n un comunicato: "Dopo i test PCR effettuati questo martedì, il giocatore della prima squadra Sergi Roberto è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è in buona salute ed è isolato in casa. Il Club ha informato le autorità sportive e sanitarie competenti. Inoltre, tutte le persone che hanno avuto contatti con il giocatore sono state rintracciate per effettuare i corrispondenti test PCR". Sergi Roberto è comunque indisponibile a causa dell'infortunio muscolare subito contro l'Atlético Madrid: ne avrà ancora per un mese e mezzo.