Barcellona, amichevole contro il Girona il prossimo 16 settembre: si potrebbe vedere Messi

Il Barcellona e il Girona si affronteranno in amichevole mercoledì 16 settembre in quella che sarà la seconda partita della pre season per la squadra blaugrana e il debutto per il Girona. Entrambe le squadre hanno concluso la stagione più tardi (il Barça a causa della Champions League e il Girona per aver giocato i playoff della promozione), quindi non inizieranno campionato insieme agli altri ma con una settimana di ritardo. Questa sfida potrebbe essere la possibilità di rivedere nuovamente in campo Leo Messi dopo le polemiche degli ultimi giorni.