Barcellona, Amor: "Meritavamo la vittoria contro l'Alaves, Koeman allenatore coraggioso"

vedi letture

Guillermo Amor, dirigente del Barcellona, ​​ha parlato ai microfoni di Movistar TV del pareggio contro il Deportivo Alavés: “Siamo venuti a prendere i tre punti e non ci siamo riuscito. La squadra ha insistito fino all'ultimo momento. Nella ripresa siamo stati nettamente superiori, abbiamo lottato molto per la vittoria ma non non è arrivata. I cambi di Koeman? Il suo polso non trema, è un allenatore coraggioso. Ritiene che qualsiasi giocatore possa agire perché sa che se non gioca può perdere il posto".