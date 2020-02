vedi letture

Barcellona, anche i tifosi contro Bartomeu: pañolada e fischi al Camp Nou

E' in corso in questi minuti Barcellona-Eibar (Clicca QUI per il LIVE), ultima sfida di Liga degli azulgrana prima dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli, in programma per martedì sera. Periodo turbolento in casa Barça, dopo l'ormai celebre BarçaGate, l'inchiesta secondo cui il club avrebbe assoldato delle agenzie di comunicazione per screditare tramite degli account social idoli del calibro di Messi, Piqué e Guardiola.

La protesta. Dopo la bufera e le accuse pubbliche più o meno velate anche da parte dei calciatori, arriva anche la protesta dei tifosi. Durante il match, la maggior parte degli aficionados catalani s'è esibita nella più classica delle proteste iberiche: la pañolada. Fazzoletto in mano, fischi e cori contro il presidente Josep Bartomeu, a cui i tifosi hanno a piena voce chiesto le dimissioni. A pochi giorni dal ritorno della Champions, grande obiettivo stagionale per il Barcellona, l'atmosfera che orbita nell'ambiente azulgrana è tutt'altra che buona.