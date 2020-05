Barcellona, anche l'infortunato Dembele si sottopone ai test. Il francese spera di tornare in lista

vedi letture

La scorsa settimana tutti i giocatori del Barcellona sono stati sottoposti a test per verificare l'eventuale positività al coronavirus. Tutti tranne uno, Ousmane Dembélé. Il motivo? Non essendo stato inserito in lista per la seconda parte della stagione a causa del suo ennesimo grave infortunio, il francese non aveva diritto ad effettuare i test distribuiti dalla Liga e quindi non poteva tornare al centro di allenamento. Oggi, però, è arrivato il dietrofront: come riporta Cadena Cope, l'esterno offensivo transalpino ha ricevuto l'autorizzazione e si è sottoposto all'esame, rendendosi così arruolabile qualora la Liga decidesse di riaprire le liste.