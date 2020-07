Barcellona, ancora guai fisici per ter Stegen: possibile operazione al termine della Champions

Ancora problemi fisici per Marc-André ter Stegen. Il portiere del Barcellona, come riportato da AS, riscontra ancora problemi al tendine rotuleo del ginocchio destro. La sua presenza contro il Napoli sembra essere in dubbio, inoltre il club azulgrana potrebbe optare per l'operazione al termine della Champions League.