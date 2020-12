Barcellona, Ansu Fati: "Alla Masia io e mio fratello siamo cresciuti come uomini e atleti"

Ansu Fati ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del Barcellona, sottolineando come il centro formativo del club sia stato importante per la sua crescita: "Per me e la mia famiglia, La Masia è stata molto importante, sia io che mio fratello siamo cresciuti come calciatori e come persone, con l'aiuto di educatori, personale di residenza e tutti gli allenatori di calcio giovanile. È un orgoglio far parte di un'organizzazione sportiva come il Barça, essendo anche la migliore scuola per capire il calcio per la sua filosofia e il suo stile. Apprezzo in ogni modo la dedizione e l'armonizzazione di La Masia. All'interno del Residence non si giudicano il migliore o il peggiore in campo, o se fai 20 gol o sei sotto processo, sta ad altri farlo. Alla Masia si dedicano al bambino, al cibo, all'orientamento, all'istruzione, al comfort".