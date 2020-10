Barcellona, Ansu Fati: "Io il nuovo Messi? Penso solo a lavorare per migliorarmi"

Ansu Fati, uno dei talenti più splendenti del Barcellona, in corsa per il Golden Boy, è stato intervistato da Tuttosport: "Sono molto emozionato. Il fatto di essere nominato per un premio così importante è qualcosa che entusiasma tutti noi. Ma bisogna continuare a lavorare ogni giorno affinché possano succedere cose belle come questa. È uno dei premi più importanti a livello individuale che un giovane possa ricevere. Lo hanno vinto i migliori calciatori del mondo. Messi tra i primi, quando io ero un bambino. È un sogno poter far parte della lista finale dei candidati".

Il nuovo Barcellona di Koeman?

"Abbiamo incominciato da poco a lavorare con lui, ma ci stiamo adattando alle sue idee e al suo staff. Stiamo lavorando molto bene".

Io il nuovo Messi?

"Non mi fisso su queste cose. Sono focalizzato ad allenarmi ogni giorno e a imparare. Sto realizzando un sogno e lavorerò per continuare in questa direzione".