Barcellona, Ansu Fati non è in vendita: rifiutata un'offerta da 100 milioni di euro

Ansu Fati non è vendita. Come si legge sulle pagine di Sport il presidente del Barcellona Josè Maria Bartomeu avrebbe detto no ad un'offerta da 100 milioni per il nuovo gioiello del Barça, che in Italia piace anche alla Juventus. Un segnale importate da parte del club blaugrana, che sta pensando a diverse cessioni per finanziare il mercato. Fra queste però non figura il giovane Ansu Fati, destinato a diventare una colonna portante del club.