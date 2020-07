Barcellona, Ansu Fati sarà blindato. Pronta una clausola da 400 milioni di euro

Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo il Barcellona è molto tranquillo per la permanenza del talento Ansu Fati in blaugrana. Non solo perché in inverno il giocatore ha firmato un contratto fino al 2022 con ulteriori due anni opzionali e con una clausola fissata a 170 milioni di euro. Ma anche per una clausola che prevede l'aumento di quest'ultima appena Fati sarà un giocatore della prima squadra a tutti gli effetti, ovvero fra qualche mese quando il giocatore diventerà maggiorenne. A quel punto, oltre a un miglioramento salariale, la clausola di rescissione passerà dagli attuali 170 milioni a 400 milioni.