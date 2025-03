Ufficiale Barcellona, arriva l'ultimo atteso rinnovo: Martinez ha firmato fino al 2026

Il Barcellona ha deciso di attivare l'opzione per estendere il contratto di uno dei giocatori della prima squadra: Iñigo Martinez vestirà la maglia blaugrana fino al 30 giugno 2026. Entrambe le parti avevano raggiunto un accordo mesi fa, ma la registrazione presso la Liga de Fútbol Profesional (LFP) era in sospeso.

Questo il comunicato ufficiale: "Il Barcellona è soddisfatto di essersi assicurato il rinnovo del difensore basco per un'altra stagione. L'estensione del contratto di Iñigo Martinez dimostra quanto sia importante il difensore centrale nei piani di Hansi Flick. Il giocatore basco è entrato a far parte del Barça nell'estate del 2023 dall'Athletic Club e dopo aver avuto più un ruolo di supporto nella sua prima stagione, con 25 presenze (20 in LaLiga, 4 in Champions League e 1 in Copa del Rey), è diventato un difensore titolare in quella attuale.

Una combinazione di esperienza, leadership e buone prestazioni in campo gli hanno permesso di guadagnarsi la fiducia sia della squadra che dell'allenatore. La progressione è stata chiara fin dall'inizio della stagione. Ad oggi ha giocato 33 partite, iniziandone 32, segnando 3 gol e fornendo 4 assist. Ha anche vinto il suo primo trofeo da blaugrana questa stagione, sotto forma della Supercoppa spagnola".