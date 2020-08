Barcellona, arrivano i primi provvedimenti: 7 giocatori rischiano di lasciare i blaugrana

Junior Firpo, Rakitic, Braithwaite, Umtiti, Arturo Vidal, Dembélé e ovviamente Arthur. Sette giocatori non proseguiranno la loro avventura con il Barcellona, come riportato da AS: la presidenza vuole dare una scossa a tutto l'ambiente dopo il ko contro il Bayern Monaco. Non ci saranno dunque riconferme, ma soltanto un'unica grande rivoluzione in casa azulgrana.