Barcellona, Arthur salterà il Napoli: l'infortunio lo mette ko per 2-3 settimane

Giovedì Arthur ha riportato un infortunio alla caviglia destra, come ha informato il Barcellona nel suo bollettino medico, in cui però non sono stati dati dettagli circa i tempi di recupero. As fa sapere che il problema occorso al brasiliano sarebbe una distorsione di secondo grado e, per guarire, serviranno circa 2-3 settimane di riposo. Per questo il centrocampista blaugrana salterà quasi sicuramente il ritorno di Champions League con il Napoli.