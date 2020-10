Barcellona, avviate le trattative per il rinnovo di Lenglet. Sul piatto un maxi aumento

vedi letture

Arrivato al Barcellona nell'estate 2018 dal Siviglia per meno di 40 milioni di euro Clement Lenglet, difensore francese classe 1995, è ora in trattativa per il rinnovo di contratto. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, le parti sono in contatto per lavorare al rinnovo con al centro l'adeguamento dell'ingaggio sui livelli del suo attuale compagno di reparto Samuel Umtiti.