Barcellona, bandiere a mezz'asta in segno di lutto per le vittime del coronavirus

vedi letture

Il Consiglio di Amministrazione del Barcellona ha reso noto che da ora in avanti e finché vi sarà lo stato d'allarme, le bandiere delle strutture saranno sventolate a mezz'asta, in omaggio e in ricordo di tutte le persone che hanno perso la vita a causa di questa pandemia. Con questo gesto, il club vuole supportare tutte le famiglie che hanno perso i loro cari in questi difficili giorni.