Barcellona, Bartomeu: "Ansu Fati è incedibile. Neymar? Il PSG non lo vende, è normale"

"Neymar? Il Paris Saint-Germain non lo mette in vendita, è normale". Parla così Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, in merito alle voci su un possibile ritorno del brasiliano in blaugrana. "Il Barça - ha sottolineato Bartomeu - non vuole vendere Ansu Fati, gli altri club fanno lo stesso. Per Ansu Fati sono arrivate tante offerte, tutte rifiutate. E' incedibile"

