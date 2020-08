Barcellona, Bartomeu convoca una riunione d'urgenza per lunedì: si deciderà il nuovo tecnico

Dopo la tranvata rimediata in Champions League per mano del Bayern Monaco, si prevede un vero e proprio terremoto al Barcellona. A pagare saranno tutti, dall'allenatore ai dirigenti. Il presidente Josep Maria Bartomeu, al fine di prendere queste drastiche decisioni, ha convocato una riunione d'urgenza per lunedì prossimo. La Junta Directiva, dunque, si incontrerà tra due giorni e discuterà del nuovo tecnico, delle elezioni da fissare e non solo: si prepara un vero tsunami in Catalogna.