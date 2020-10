Barcellona, Bartomeu non sarà a Torino domani. Momento delicato su tutti i fronti

Josep Maria Bartomeu non sarà domani a Torino ad assistere alla sfida tra Juventus e Barcellona. Il presidente blaugrana, riporta Mundo Deportivo, non aveva segnato in agenda questo impegno perché ci sono diverse questioni in sospeso, su tutte il tavolo delle trattative per l'adeguamento salariale di tutti i dipendenti del club. I giocatori, che avevano programmato di partecipare alla trattativa, hanno deciso di non farlo. Poi c'è il voto di sfiducia, che lo attende nel prossimo weekend.