Barcellona, Bartomeu su Setien: "Non è stato possibile l'addio amichevole. Tocca al tribunale"

Nelle scorse ore l'ex tecnico del Barcellona Quique Setien ha dichiarato che avrebbe aderito alle vie legali contro il Barcellona dopo il licenziamento. Oggi è arrivata la risposta del presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu, intervenuto ai microfoni di TV3: "L'obiettivo era negoziare la sua uscita dal club in modo amichevole: non stato possibile, adesso decide il tribunale. Non voglio parlare di Setien, ma del nuovo progetto. Non parliamo del passato, ma del futuro. Inizia una nuova stagione da affrontare con entusiasmo".