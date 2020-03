Barcellona, Bartomeu sulla decurtazione degli stipendi: "Sarebbe stato irresponsabile non farlo"

Intervistato da Sport, il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu ha parlato del taglio del 70% degli stipendi dei giocatori e il ricorso all'ERTE (regolamento sull'occupazione, nel quale il contratto viene temporaneamente sospeso o viene effettuata una riduzione dell'orario di lavoro in un dterminato periodo): "Saremmo degli amministratori irresponsabili se non avessimo messo in atto questa decurtazione. La situazione economica è difficile ed era necessario prendere tutte le misure per proteggere il club". Bartomeu ha inoltre precisato che il taglio salariale coinvolgerà tutti, a partire dal CEO Oscar Grau: "Il Barcellona non correrebbe alcun rischio. È il club che incassa di più al mondo e continuerà a farlo ma era necessario adattare le spese al reddito, che ora è stato ridotto".