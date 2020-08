Barcellona, Bartomeu: "Ter Stegen per noi fondamentale, lavoriamo al rinnovo"

Nell'intervista rilasciata a Sport, il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ha parlato anche del possibile rinnovo di Marc-Andre Ter Stegen: "Per noi è essenziale, non dirò che è il migliore al mondo perché darebbe un vantaggio nelle trattative, ma è uno dei tre migliori. Come tale deve avere quella remunerazione, ma è così consapevole che siamo in una situazione economica travagliata e lui stesso ci ha detto: "Aspettiamo, rinnoverò ma vediamo cosa succede".