Barcellona-Betis 5-2, le pagelle: Messi monumentale, Mandi da film horror

Barcellona-Betis Siviglia 5-2

Marcatori: 23' Dembelé, 45'+3 Sanabria, 49' Griezmann, 62' Messi (rigore), 73' Moron, 82' Messi, 90' Pedri

Barcellona

Ter Stegen 6,5 - Abile soprattutto in fase di impostazione, non può nulla sul gol di Sanabria.

Sergi Roberto 5,5 - Bene in sovrapposizione, meno in copertura dove comunque non ci sono sbavature enormi se si esclude quando si lascia sverniciare da Moreno per il 3-2.



Piqué 6 - Ordinaria amministrazione per il centrale, che non può arrivare sul gol di Sanabria causa troppi rimpalli. Poteva, però, fare di più su Moron.

Lenglet 6,5 - Bravo anche in disimpegno, partita solida per l'ex Siviglia.

Alba 6,5 - Quando entra Messi è più costante in avanti, ma in generale sbaglia pochissimo in entrambe le fasi.

De Jong 7 - Sicuro in tutte e due le fasi di gioco, non sbaglia nulla quest'oggi.

Busquets 6,5 - Cuore da capitano, nonostante le primavere avanzino la sua presenza in mediana è sempre una certezza.

Dall'86' Pjanic sv -

Dembelé 7 - Tira un bolide clamoroso per il vantaggio blaugrana, e conquista il rigore del 3-1 scagliandone un altro addosso a Mandi. Giocatore resuscitato.

Dal 66' Trincao 6 - Deve ancora ambientarsi e si vede, ma il tacco verso Messi per il 4-1 è un colpo da talento vero. Deve, però, cominciare ad usare anche il destro (come gli rimproverano i compagni).

Pedri 6 - Bello il colpo di tacco sul palo esterno di Griezmann, ma è l'acuto di una partita un po' imprecisa. L'età, però, è dalla sua e il gol al 90' gli vale la sufficienza.

Ansu Fati 6 - Forse un po' troppo nervoso oggi, ma conquista il rigore poi sbagliato da Griezmann e si becca tante botte dalla difesa avversaria.

Dal 46' Messi 8 - Monumentale. Entra e segna due gol e mezzo, perché il velo per il 2-1 di Griezmann manda fuori tempo tutti facendo insaccare al compagno a porta vuota. E meno male che era meno fresco del solito in fatto di condizione! Meraviglioso il sinistro del 4-2.



Griezmann 7 - Mezzo punto in meno per il rigore sbagliato, ma fa il Messi nel primo tempo sbagliando, però, il rigore che avrebbe potuto chiudere la gara già nei 45 minuti.

Dal 78' Braithwaite sv -

Real Betis Siviglia

Bravo 5,5 - Para un rigore non irresistibile a Griezmann, va a farfalle sul 2-1 del francese dove però il merito è tutto di Messi, che lo batte anche su rigore.

Emerson 5,5 - Dalla sua parte Ansu Fati - e Pedri poi -, assistito da Jordi Alba, sfonda spesso. In avanti, però, aiuta la manovra.

Mandi 4 - Causa due rigori, si becca una espulsione evitabilissima parando il tiro di Dembelé col braccio.

Bartra 6 - Prova a coprire anche lui su Fati, in occasione del primo rigore, non commettendo però fallo. Abile in impostazione, sbavature decisamente poche.

Moreno 6,5 - Ci mette un pelo troppo carattere, ma il doppio assist parla da sé.

Carvalho 5,5 - Fa girare il pallone, sbagliando però in posizionamento più volte. Poca legna in mediana.

Rodriguez 6 - Tantissima grinta da parte dell'argentino, che ce la mette tutta per dare la scossa ai suoi.

Canales 6,5 - Sicurezza in ambedue le fasi, impossibile togliergli il pallone dai piedi.

Dall'88' Rodri sv -



Tello 6 - Bene, a tratti abbastanza bene nel primo tempo. Nella ripresa, invece, accusa il calo dei suoi.

Dal 63' Ruibal 6 - Fa anche il terzino, a tratti, offrendo qualità e voglia di fare.

Sanabria 6,5 - Gol fortunoso, ma da centravanti vero che si fa trovare pronto. Esce quando ha dato praticamente tutto.

Dal 73' Moron 6,5 - Tocca il primo pallone della sua partita e lo trasforma in gol, tarantolato. Va anche vicino alla doppietta.

Joaquin 4,5 - Cercava vendetta contro Koeman ma sbaglia tutto quello che poteva sbagliare e, infatti, esce agli inizi della ripresa.

Dal 62' Ruiz 5,5 - Ci prova a limitare i danni, ma vede comunque affondare i suoi anche con un po' di responsabilità proprie.