Barcellona, Braithwaite è già sul mercato: il West Ham ha pronti 20 milioni per l'attaccante

vedi letture

Potrebbe già terminare l’avventura al Barcellona di Martin Braithwaite. L’attaccante danese è arrivato in blaugrana dopo ottime stagioni passate in Francia, l’ultima con la maglia del Tolosa. In Spagna però sembra non essere scoccata la scintilla e la società lo avrebbe messo sul mercato. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il West Ham avrebbe già pronta un’offerta da 20 milioni per il giocatore.