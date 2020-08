Barcellona, Braithwaite non è in lista: ma potrebbe giocare in Champions League

Martin Braithwaite, attaccante del Barcellona, può giocare la Champions League nonostante non sia in lista. La UEFA, come riportato da AS, ha dato la possibilità alle squadre di poter utilizzare giocatori non inseriti nelle liste. Ci sono delle condizioni stringenti riguardo ad eventuali positivi (le squadre potranno schierare altri giocatori solo nel caso in cui non riusciranno a completare una distinta con 13 atleti compreso il portiere), ma nel frattempo i catalani hanno deciso di convocare anche l'attaccante danese che, in caso di estrema emergenza, potrà scendere in campo nelle final eight.