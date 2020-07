Barcellona, Braithwaite può lasciare gli azulgrana: il danese piace ad Everton e West Ham

L'avventura di Martin Braithwaite al Barcellona sembra essere già finita. L'attaccante danese, arrivato a gennaio per far fronte alle varie assenze in attacco, piace in Premier: su di lui l'Everton e il West Ham, entrambe alla caccia di calciatore con le caratteristiche dell'ex Leganes. Dopo soltanto 11 presenze in campionato e un solo gol, Braithwaite è pronto a lasciare il club azulgrana. A riportarlo è il Mundo Deportivo.