Barcellona, Busquets: "Strano non parlare dell'arbitraggio. Clasico? Prima la Champions"

Dopo la sconfitta rimediata contro il Getafe, il centrocampista del Barcellona Sergio Busquets ha detto: "Non era la nostra giornata. Volevamo rendere il gioco fluido, ma non ci siamo riusciti. Quando sono passati in vantaggio è stato ancora più difficile. Il rigore? La partita è finita e non si parla di arbitri. Può essere un rigore, se ha fischiato è perché lo è ma non c'era bisogno di cadere in quel modo. Clasico? C'è una partita di Champions League prima, ma proveremo a correggere gli errori, a migliorare e ad aggiungere cosa manca".