Barcellona, Busquets su Arthur: "Situazione atipica, sorpresi che non sia tornato"

Sergio Busquets, centrocampista del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli parlando di Arthur: "È una situazione difficile ma gli unici che sanno la verità sono il giocatore e il club. Detto questo, è stata una situazione atipica considerando come la stagione si è protratta. Siamo sorpresi che non sia tornato (dal Brasile, ndr). Per quanto ci riguarda dobbiamo restare concentrati sugli aspetti sportivi. Speriamo che il club e il giocatore possano presto trovare la soluzione migliore per tutti".