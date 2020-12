Barcellona, Busquets: "Troppe sconfitte, ci allontaniamo dalla vetta. In Champions siamo diversi"

Dopo la sconfitta rimediata contro il Cadiz, il centrocampista del Barcellona Sergio Busquets ha ammesso tutta la sua delusione: "È chiaro che quattro sconfitte su 11 partite siano troppe. Ma resta molto da giocare anche se ci stiamo allontanando dal primo posto. Abbiamo reagito ma quando devi pareggiare due volte dopo essere andato due volte sotto, ti costa molto di più. Quando sembrava che potevamo farcela dopo il pareggio, abbiamo commesso un altro errore ed è stato molto più difficile. In Champions è chiaro che la squadra sembra diversa, non so perché. È un accumulo di cose, non puoi biasimare l'atteggiamento o l'impegno della squadra".