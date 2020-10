Barcellona, chiesta alla Generalitat 15 giorni per preparare la mozione di sfiducia a Bartomeu

Il Barcellona ha reso noto con un comunicato ufficiale che questo pomeriggio si è tenuto un incontro con la Generalitat di Catalunya per fissare le date per la mozione di sfiducia all'interno del club. Il Governo catalano fa sapere che non vi sono impedimenti di tipo legale o sanitario affinché si possa procedere con i voti nelle date previste, purché si rispettino i protocolli in materia di sicurezza a seguito della diffusione del Covid-19. Per l'organizzazione della mozione di sfiducia il club chiede un minimo di 15 giorni di preparazione. Motivo per cui ha chiesto al Governo l'autorizzazione per effettuare il voto di sfiducia nei giorni 15 e 16 novembre. Si attende ora la risposta definitiva della Generalitat.