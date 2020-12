Barcellona, cinque vittorie su cinque nei gironi di Champions. L'ultima volta nel 2002/2003

Con il successo di questa sera contro il Ferencvaros il Barcellona ha vinto tutte e cinque le gare della fase a gironi di Champions League per la prima volta dalla stagione 2002/2003 quando vinse tutte e sei le gare della prima fase.

5 - @FCBarcelona have won each of their first five @ChampionsLeague group stage games for the first time since the 2002-03 campaign, when they won all six in the first round group stages. Union. https://t.co/rFDKyjT3RA

— OptaJose (@OptaJose) December 2, 2020