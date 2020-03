Barcellona, con Setien media reti più bassa e tanti infortuni. Ma resiste il fortino Camp Nou

Il Barcellona ha ritrovato la testa della classifica ieri grazie alla vittoria del Betis (ex squadra di Setien) sul Real. Ma in casa blaugrana fanno i conti con i numeri impietosi dell'ultimo periodo: da quando c'è stato il cambio in panchina, la media reti si è abbassata da 2,6 a 1,75. In più, a preoccupare ci sono gli infortuni: si sono fermati Arthur e Umtiti e questo, in ottica Napoli, non è un bel segnale. A Messi e compagni non resta che appellarsi al fortino Camp Nou: 16 vittorie e due pareggi per 0-0, riporta Il Corriere dello Sport.