Barcellona, continua il pressing su Ndombele. Ma il Tottenham non vuole cederlo in estate

Il Barcellona vuole rinforzare il centrocampo. Il club azulgrana, come riportato da Sky Sports UK, continua a monitorare la situazione di Tanguy Ndombélé. Il centrocampista francese potrebbe essere un ottimo elemento per la rosa dei catalani ma, secondo quanto appreso dal sito inglese, gli Spurs non hanno intenzione di cederlo in questa finestra di mercato.