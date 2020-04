Barcellona, Coutinho destinato a restare. Troppo caro in questo momento di crisi economica

Il Barcellona prende in considerazione l'idea di tenere in squadra Philippe Coutinho. Il brasiliano non verrà riscattato dal Bayern Monaco e difficilmente, in tempi di crisi economica, ci sarà qualcuno disposto a spendere 90 milioni di euro, cifra che i catalani sperano di realizzare per non incorrere a minusvalenze. La soluzione alternativa è una cessione con obbligo di riscatto, anche in questo caso di difficile realizzazione. La conferma di Quique Setién potrebbe dare una seconda chance al brasiliano, la cui prima esperienza al Barcellona è stata un flop.