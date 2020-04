Barcellona, Coutinho sempre più lontano dai blaugrana: cessione probabile in estate

Philippe Coutinho è sempre più lontano da Barcellona. Il noto quotidiano spagnolo Marca cerca di fare il punto sulla situazione contrattuale del brasiliano ex Inter e Liverpool: le parti non sembrano aver trovato un accordo e molto probabilmente il giocatore abbandonerà il club nella prossima sessione di mercato. Il nodo cruciale resta uno soltanto: ad oggi non ci sono offerte concrete per il calciatore verdeoro, che ha anche un ingaggio pesante e un contratto fino al 2023.