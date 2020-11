Barcellona, Coutinho va verso il recupero e punta l'Atletico Madrid e la Juventus

Philippe Coutinho è pronto a tornare ad aiutare il Barcellona. Il brasiliano si è infortunato circa tre settimane fa nel Clasico ma sta lavorando duramente e corre verso il recupero. Negli ultimi giorni Coutinho ha spinto al massimo in allenamento per tornare a lavorare con la squadra il prima possibile e lunedì lo staff medico deciderà se può tornare ad allenarsi in gruppo. Coutinho dunque punta a rientrare per le prossime sfide contro Atletico Madrid e Juventus.