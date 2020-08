Barcellona, De Jong: "Abbiamo tanti problemi, molte cose devono cambiare"

Frenkie de Jong, centrocampista del Barcellona, commenta con amarezza il pesantissimo ko subito dai blaugrana per mano del Bayern Monaco: "La gara con il Bayern ha evidenziato che abbiamo parecchi problemi in squadra e si è visto. Sappiamo che molte cose devono cambiare. È difficile da mandar giù, anche per i tifosi. A loro vanno le mie scuse. Sono stati di gran lunga migliori di noi, la chiave non è stata tanto una differenza di talento, ma di intensità, di voglia di lavorare duro. Sono questi i punti sui cui credo le cose dovranno cambiare.