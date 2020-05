Barcellona, De Jong: "Ad oggi non sarei pronto per giocare una partita"

Frenkie De Jong, centrocampista del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale del club dopo la ripresa degli allenamenti: "Mi è mancato molto il calcio. Mi mancavano gli allenamenti. Non ci vedevamo da due o tre mesi e siamo già felici solo per il fatto di vederci di nuovo. E' stato bello tornare in campo. All'inizio l'allenamento solitario non è così male perché tutti almeno sono in grado di progredire nel giusto modo. Mi sono allenato in Olanda per riuscire ad arrivare qui nel modo giusto. Sono contento di tornare in contatto col terreno di gioco. Ancora non mi vedo in campo per un'intera partita, ma ci rimangono ancora alcune settimane prima di tornare a giocare. Spero che tutti potremo presto allenarci insieme. Tra qualche settimana saremo pronti per giocare una partita. La settimana scorsa ho visto Borussia-Schalke e sono stato felice di rivedere il calcio in diretta anche se la situazione era bizzarra senza tifosi sugli spalti. Dovremo giocare senza di loro ma speriamo che presto possano tornare allo stadio".