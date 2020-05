Barcellona De Jong torna in città con la compagna. Mercoledì i primi test

Iniziano a tornare anche a Barcellona tutti i giocatori che avevano lasciato la città catalana prima del lockdown. Uno di questi, come riporta Mundo Deportivo, è Frenkie de Jong, atterrato in città con un volto privato da Amsterdam accompagnato dalla compagna Mikky Kiemeney. Attesi per la giornata di mercoledì i primi test presso la Ciutat Esportiva, casa del Barça, per la ripresa degli allenamenti.