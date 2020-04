Barcellona, Dembélé può rimanere. Al momento non ci sono offerte concrete

L'emergenza coronavirus cambierà anche il modo di fare mercato e le richieste delle varie società verranno inevitabilmente ridimensionate. Proprio per questo motivo Ousmane Dembélé rimarrà al Barcellona in questa stagione. Al momento, come riportato da Marca, non ci sono offerte concrete: tra la richiesta di 60 milioni di euro del Barcellona e i tanti infortuni, non c'è nessuno che vuole investire sul talento francese.