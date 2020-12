Barcellona, Dembele torna a disposizione di Koeman. Il francese recupera dall'infortunio

Buone notizie per il Barcellona che riabbraccerà Ousmane Dembélé. Il francese recupera dall'ennesimo infortunio, il nono da quando è in Catalogna, e sarà convocato per la partita contro l'Eibar. Il francese si era fatto male lo scorso 5 dicembre, in occasione della partita poi persa dal Barça contro il Cadice.