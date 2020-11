Barcellona, Dest il più giovane difensore a segnare in Champions e terzo Under-21 in stagione

Gol importantissimo e storico, quello segnato a Kiev da Sergino Dest: l'ex terzino dell'Ajax ha firmato il suo primo gol con la maglia del Barcellona, ed è diventato il più giovane difensore (20 anni e 21 giorni) ad andare in rete in Champions League con il club blaugrana. La linea giovane dei catalani colpisce ancora: Dest è infatti il terzo giocatore Under-21 a fare gol in questa edizione della massima competizione europea, dopo Pedri e Ansu Fati.

Three players under the age of 21 have now scored a Champions League goal for Barcelona this season:

🇪🇸 Ansu Fati

🇪🇸 Pedri

🇺🇸 Sergiño Dest

Maybe the future is bright. ✨ pic.twitter.com/DG6uhgZIbi

— Squawka Football (@Squawka) November 24, 2020