Barcellona, Dest punta già la Juve: "Non vedo l'ora di giocare al fianco di Messi contro CR7"

L'ultimo arrivato in casa Barcellona, il terzino Sergino Dest, ha parlato a beIN Sports della voglia di cominciare la nuova avventura e confrontarsi con i grandi campioni sul palcoscenico della Champions. In particolare, il suo pensiero è rivolto alla sfida contro la Juventus di Cristiano Ronaldo: "Sarà un momento speciale giocare al fianco di Messi contro Cristiano Ronaldo. Venerdì mattina, dopo la partita contro il Celta, ho avuto modo di incontrare Messi e tutti i compagni ed è stato un momento molto speciale, molto bello. Per me il Barcellona è un sogno che si è avverato: quando il mio agente mi ha prospettato tutto ciò, ho subito dato il mio assenso. Il Bayern? Mi piacciono le sfide, per questo ho scelto il Barça".