Barcellona, dietrofront su Puig: il giocatore non lascerà la Catalogna in prestito

"Riqui Puig ha bisogno di giocare e non so se potrà farlo al Barcellona": con queste parole Ronald Koeman, tecnico dei catalani, nelle scorse ore aveva aperto le porte ad un addio in prestito del giovane centrocampista. Parole, queste, che avevano portato anche all'esclusione di Puig dai convocati per il Trofeo Gamper, consueto antipasto stagionale per il club blaugrana.

Per definire il futuro del giocatore nel pomeriggio di oggi si è concretizzato un incontro fra l'entourage di Puig (il padre, ndr) e la dirigenza del Barça. Summit dal quale, stando a quanto riportato da TV3, sarebbe emerso un clamoroso dietrofront. Riqui Puig non se ne andrà via in prestito.

Da capire se sarà possibile una sua partenza a titolo definitivo.