Barcellona, difensore centrale cercasi: Maripan del Monaco l'alternativa a Eric Garcia

Guillermo Maripan è il nuovo obiettivo per rinforzare la difesa del Barcellona. Come riporta As, qualora non dovesse riuscire a convincere il Manchester City a lasciare andare Eric Garcia, il club catalano starebbe pensando di fare un tentativo per il centrale cileno di proprietà del Monaco. Classe '94, Maripan ha già giocato nella Liga con la maglia dell'Alaves, tra il 2017 e il 2019.