Barcellona, difensore cercasi: Alaba è l'obiettivo numero uno. Pau Torres l'alternativa

Il Barcellona cerca un centrale difensivo che all'occorrenza possa giocare esterno a sinistra. Junior Firpo non ha convinto e non è bastato l'arrivo di Quique Setién, tecnico che lo ha valorizzato al Betis. Il giocatore, riporta Sport, può essere usato come pedina di scambio per arrivare a Lautaro Martinez. Altro giocatore in partenza è Samuel Umtiti e con la somma ricavata si cerca un esterno top: il sogno è David Alaba, che al Bayern ultimamente gioca da centrale. I bavaresi chiedono molti soldi per il cartellino dell'austriaco, nonostante il contratto in scadenza nel 2021. L'alternativa è Pau Torres del Villarreal, le cui prestazioni in questo campionato gli sono valse anche la chiamata della nazionale spagnola.