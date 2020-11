Barcellona-Dinamo Kiev 2-1, le pagelle: Messi imprescindibile, Neshcheret che esordio!

Barcellona-Dinamo Kiev 2-1

Marcatori: 5' Messi (r), 65' Piqué, 75' Tsygankov

BARCELLONA

ter Stegen 7 - Salva più volte il risultato con parate d'istinto che sventano le azioni più pericolose costruite dalla Dinamo. Grande rientro dopo l'infortunio.

Dest 6 - Ha il suo da fare per contenere il veloce Rodrigues, e anche Shabanov prova a metterlo in difficoltà.

Piqué 7 - La sua incornata è di fatto quella che vale i 3 punti per i blaugrana. In difesa si disimpegna con la solita esperienza.

de Jong 6 - Koeman lo schiera sulla linea dei difensori ma non sembra del tutto calato nella parte e Supryaga riesce a sfruttare qualche sua incertezza. Rende molto di più quando avanza dopo l'ingresso di Lenglet.

Alba 6 - Tsygankov è forse il cliente più difficile nello schieramento della Dinamo, lo contiene come può. Sporadiche le incursioni in avanti.

Busquets 6 - Non brilla particolarmente nella serata blaugrana ma fornisce come sempre il suo apporto fondamentale nella costruzione della manovra offensiva. Dal 30' s.t.: Lenglet 6 - Entra per garantire la tenuta difesiva nel finale.

Pjanić 5,5 - Si occupa soprattutto di limitare le ripartenze avversarie, facendo più lavoro "di fisico". E' meno pulito nel giro palla rispetto a Busquets. Dal 14' s.t.: Sergi Roberto 6 - Meno falloso rispetto al compagno, amministra senza grandi guizzi.

Pedri 6 - La porta della Dinamo deve sembrargli quasi stregata: in avvio un suo bolide dalla distanza si infrange sulla traversa rimbalzando proprio sulla linea e finendo fuori, mentre a fine primo tempo ci pensa Neshcheret a disinnescare il suo tiro con una gran parata. Nella ripresa non si rende altrettanto pericoloso. Dal 38' s.t.: Aleñá n.g. - Solo una manciata di minuti nel recupero.

Messi 7 - Così come Pedri, trova sulla sua strada un ispirato Neshcheret che devia in volo il suo velenosissimo calcio di punizione. Si deve "accontentare" del rigore e di un prezioso lavoro di rifinitura a servizio dei compagni.

Fati 7 - Ad inizio gara gioca su ritmi altissimi mettendo spesso in apprensione la difesa avversaria. Con il passare dei minuti rallenta un po' ma non perde di efficacia: è suo il cross preciso che Piqué trasforma nel momentaneo 2-0. Dal 30' s.t.: Trincão n.g. - Si mette subito in gioco ma ha pochi minuti a disposizione.

Griezmann 5,5 - In avvio di gara spreca una clamorosa palla-gol a pochi passi dalla porta. Non è in serata ed appare un po' impreciso. Dal 14' s.t.: Dembélé 6 - Più vivace del compagno, si trova anche lui a testare i riflessi del giovane Neshcheret. Il portiere ucraino non si fa pregare.

DINAMO KIEV

Neshcheret 7,5 - Sono almeno tre le parate decisive e ad alto coefficiente di difficoltà, su Messi, Pedri e Dembélé. In mezzo tanti altri interventi che denotano grande sicurezza. Una prova di assoluto valore per un classe 2002 al suo debutto in Champions.

Kędziora 5,5 - In termini difensivi soffre la velocità di Fati, mentre in fase di spinta riesce a creare qualcosa di più.

Zabarnyi 5,5 - La difesa della Dinamo è continuamente pressata dalla manovra corale del Barcellona, ci mette l'impegno ma non sempre l'esito è soddisfacente.

Popov 5 - Piqué lo sovrasta in piena area in occasione del momentaneo 2-0, ma è più grave l'errore di inizio gara quando ostacola ingenuamente Messi concedendo il rigore ai blaugrana.

Shabanov 6 - La fascia sinistra subisce meno pressione, tuttavia le sue incursioni in avanti iniziano timidamente. Con il passare dei minuti trova più fiducia.

Buyalskiy 6 - Nel primo tempo sfiora il gol ma trova sulla sua strada un ter Stegen molto reattivo. E' l'occasione che lascia presagire la reazione della Dinamo. Intraprendente. Dal 41' s.t.: Lednev n.g. - Solo pochi minuti nel finale.

Shepeliev 6 - Tra i più vivaci in un primo tempo piuttosto complicato per la Dinamo, si incarica di far partire i contropiedi sfruttando al meglio gli spazi concessi dagli avversari.

Andriyevskiy 6 - Si impegna per fare filtro a centrocampo, interrompendo il fitto fraseggio dei blaugrana.

Tsygankov 7 - E' l'elemento più pericoloso nello schieramento della Dinamo, anche se inizialmente appariva poco ispirato. Cresce con il passare dei minuti e segna il gol che riapre i giochi.

Supryaga 6,5 - Il gioco della Dinamo non è esattamente dominante, per cui il suo ruolo di vertice alto, specialmente nel primo tempo è poco sfruttato. Anche nel suo caso un super ter Stegen si oppone tra lui e il gol. Dal 26' s.t.: Verbič 6,5 - Entra bene in partita e partecipa all'azione che sfocia nel gol di Tsygankov.

Rodrigues 6,5 - Sfrutta la velocità per innescare diverse ripartenze, nel primo tempo è fondamentale per evitare che la Dinamo resti schiacciata nella propria metà campo. Dal 27' s.t.: De Pena 6 - Si mette subito a servizio dei compagni per mantenere alto il pressing nel finale.