Barcellona, duro sfogo di Bartomeu contro Real e arbitri: "Il VAR favorisce sempre il solito club"

Duro sfogo di Josep Maria Bartomeu, che dopo la vittoria del suo Barcellona contro il Villarreal (4-1) si è espresso sull'utilizzo "poco equo" del VAR nella Liga e sui presunti favori arbitrali ricevuti dalla capolista Real Madrid: "Abbiamo ottenuto una vittoria importante per la classifica e per il gioco espresso, siamo contenti. Questo è il cammino da seguire: giocando così, le occasioni per segnare aumentano. VAR? Mi dispiace, ma il VAR non è all'altezza delle aspettative. In questo momento non è equo, sta influenzando alcuni risultati e sembra favorire sempre lo stesso club...", le parole del presidente blaugrana a Movistar TV.

Il Barça oggi si trova secondo in classifica con 73 punti, a -4 dalla vetta occupata dal Real Madrid.