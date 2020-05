Barcellona, è rottura totale con Rakitic: il croato vuole solo il Siviglia, a parametro zero

È rottura totale fra Ivan Rakitic e il Barcellona. Ne scrive Sport: i rapporti tra le parti sono al momento gelidi, e la trattativa per il rinnovo è definitivamente arenata. Il centrocampista croato sarebbe deluso perché all’epoca dell’ultimo prolungamento gli fu promesso un futuro miglioramento economico che poi non è mai arrivato. Il suo contratto attuale scade nel 2021, e il Barça oggi vorrebbe venderlo per capitalizzare la sua cessione, ma ha incontrato le resistenze dello stesso Rakitic. Il quale avrebbe detto no sia al PSG che alla Juventus, perché vuole soltanto tornare al Siviglia. Il club andaluso, da parte sua, non intende pagare il prezzo del trasferimento, e quindi il progetto di Rakitic sarebbe di forzare la mano, non rinnovare coi blaugrana e svincolarsi a parametro zero alla fine della prossima stagione sportiva.