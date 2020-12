Barcellona-Eibar 1-1, le pagelle: Griezmann fantasma, Dembélé salva Koeman

BARCELLONA-EIBAR 1-1

Marcatori: 58' Kike Garcia (E), 67' Dembélé (B)

BARCELLONA

Ter Stegen 6 - Non può far nulla per fermare il contropiede di Kike Garcia: per il resto, però, è stata una serata decisamente tranquilla per il portiere blaugrana.

Araujo 6,5 - Autore di una gran prova, si procura il calcio di rigore e poi spaventa Dmitrovic con un colpo di testa. E' sempre presente sia in fase difensiva che in fase offensiva, ma macchia parzialmente la sua serata con un incredibile errore a centrocampo: l'ingenuità ha causato il momentaneo vantaggio ospite.

Lenglet 6 - Rischia tantissimo nel primo tempo in un contatto con Inui, ma il VAR lo grazia. Quando chiamato in causa, si fa trovare pronto (Dall'82' Busquets s.v.)

Mingueza 6,5 - Bene sia da centrale, ad inizio partita, che da terzino, a partire dal secondo tempo. Prestazione da non sottovalutare per il canterano del Barça.

Dest 5 - Commette tantissimi errori, trovandosi inoltre in evidente difficoltà nel duello con il giapponese Inui: il giocatore dell'Eibar arriva sul fondo con troppa facilità (Dal 46' Dembélé 7 - Dà una scossa positiva al resto della squadra, realizzando il gol del pareggio. Osservando le sue statistiche, non si direbbe che abbia giocato solo per un tempo: straordinaria prova di forza)

De Jong 5,5 - Solito lavoro di sostanza in mezzo al campo, ma anche un grave errore al 57': a porta sguarnita, si ritrova il pallone tra i piedi ma lo regala ingenuamente a Dmitrovic. Pochi istanti più tardi, per "punizione", è arrivato il gol di Kike Garcia a far pesare ancora di più questo scivolone.

Pjanic 5,5 - Non è proprio la serata ideale per il bosniaco ex Juventus, che sbaglia tanto in fase d'impostazione senza mai lasciare il segno in maniera concreta (Dal 66' Coutinho 6,5 - Dai suoi piedi parte l'azione del pareggio di Dembélé: impiega pochi secondi ad entrare in partita, poi ci esce anzitempo a causa di un brutto infortunio al ginocchio)

Junior Firpo 6,5 - L'assist per il gol di Dembélé come ciliegina sulla torta di una serata positiva e propositiva per l'ex Betis Siviglia, che ha dimostrato anche questa sera di meritare una squadra come il Barcellona.

Pedri 6,5 - Quando ha il pallone tra i piedi, difficilmente sbaglia ma è altrettanto difficile vederlo in zona offensiva. Realizza diverse buone giocate al servizio dei compagni di squadra, ma avrebbe anche le capacità per mettersi in proprio: da premiare, comunque, il suo sforzo fino all'ultimo respiro (Dall'89' Riqui Puig s.v.)

Griezmann 5 - Come fosse un fantasma: poco attivo, il francese appare fuori dal gioco e poco coinvolto dal resto della truppa. Quando gli viene chiesto di dare una mano in fase d'impostazione, sbaglia praticamente tutto: serataccia (Dal 66' Trincao 6 - Aiuta la squadra a riprendersi dopo il gol subito, comportandosi bene e senza commettere errori particolari)

Braithwaite 5 - Porta stregata per il danese, che prima sbaglia un calcio di rigore e poi si vede annullare un gol dal VAR. Avrebbe l'occasione per segnare anche nel secondo tempo, ma è sempre poco lucido davanti alla porta: testa al 2021.

EIBAR

Dmitrovic 6,5 - Compie parate importanti sulle poche chance da gol avute dal Barcellona. Il suo apporto è determinante per evitare l'affondo, ma non può nulla sul guizzo ravvicinato targato Dembélé.

Pozo 6,5 - E' in una fase di crescita costante e lo ha fatto vedere anche in un campo difficilissimo come il "Camp Nou". All'85' è protagonista di una gran chiusura su Coutinho nella penultima palla-gol della giornata per i blaugrana.

Burgos 6 - Prestazione solida e decisamente migliore rispetto al previsto: il Barcellona crea poco, va detto, ma la retroguardia basca è sempre sul pezzo (Dal 73' Oliveira 6 - Aiuta a mantenere la situazione di parità)

Bigas 6 - Non impeccabile in copertura in occasione del gol di Dembélé, ma per il resto è stato sempre molto attivo e concreto negli interventi difensivi.

Rafa Soares 6,5 - Gran lavoro sulla corsia mancina, nella quale sguscia via con regolarità in particolare nel primo tempo. Nella ripresa, come il resto della squadra, è chiamato a fare gli straordinari in difesa: anche qui risponde benissimo.

Diop 6 - Lavora sottotraccia, gestendo con attenzione e precisione tutti i palloni passati nei pressi del centrocampo (Dal 90+3' Cubero s.v.)

Sergio Alvarez 6 - Non sempre perfetto negli uno contro uno, spesso paga la differenza di velocità con i riferimenti avversari: non è caso è l'unico ad essere stato ammonito proprio per un fallo tattico.

Kadzior 6,5 - Spaventa Ter Stegen con una grande punizione dalla distanza al minuto 35. Preme sull'acceleratore fino allo sfinimento, lanciando un chiaro segnale a Mendilibar: l'ex Dinamo Zagabria merita un posto più privilegiato nelle gerarchie. (Dall'81 Recio s.v.)

Edu Exposito 6,5 - Bene in pressing sui portatori di palla blaugrana, è proprio in fase di non possesso che si esalta.

Inui 6,5 - Dà vita ad un confronto acceso con Dest, contro il quale spesso e volentieri ha la meglio. Si vede tanto nel primo tempo, nella ripresa cala vistosamente riuscendo però a mantenersi ad un discreto livello.

Kike Garcia 7 - Recupera palloni a non finire mostrando uno spirito di sacrificio fuori dal comune. Presente in ogni parte del campo, punisce Ter Stegen nell'unica opportunità da gol della sua serata dopo aver scippato la sfera dai piedi di Araujo (Dal 73' Muto 6 - Scatta spesso tra le linee senza però essere servito con continuità)